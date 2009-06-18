Приватный проект для dexter88

Дмитрий - человек, оперативно реагирующий на все возникающие факторы. Несмотря на то, что проектов много, качество его работы не страдает. Оценку проектов делает точно, потом не приходится пересчитывать бюджет. По подобранным запросам выводит проекты в срок, либо (если по независящим от него причинам выход затягивается) аргументированно и понятно объясняет, почему это происходит. Отслеживает все новости мира сео и постоянно совершенствуется в своем мастерстве. Очень нравится работать с этим специалистом, продолжаем сотрудничество.