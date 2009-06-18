Приватный проект для dexter88

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки245 просмотров

Проекты по продвижению

16 лет назад
Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

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Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$1100
120 дней
Дмитрий - человек, оперативно реагирующий на все возникающие факторы. Несмотря на то, что проектов много, качество его работы не страдает. Оценку проектов делает точно, потом не приходится пересчитывать бюджет. По подобранным запросам выводит проекты в срок, либо (если по независящим от него причинам выход затягивается) аргументированно и понятно объясняет, почему это происходит. Отслеживает все новости мира сео и постоянно совершенствуется в своем мастерстве. Очень нравится работать с этим специалистом, продолжаем сотрудничество.
Уже очень давно работаем с Анной по многим проектам. Хороший заказчик относится ко всему с пониманием. С оплатой ни каких проблем. Продолжаем сотрудничество, постоянно появляются новые проекты.

Заявки фрилансеров

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Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад