Компл. продвижение интернет-магазина сантехники

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Закрыт13 заявок289 просмотров

Интересует длительное сотрудничество по продвижению интернет-магазина сантехники.

Очень желателен опыт в продвижение запросов чугунные ванны, душевые кабины, унитазы и т.д.

Продвижение как по СЧ так ВЧ.

Просьба оставлять icq для быстрой связи.

Сайту 1,5 года, в данный момент по многим СЧ в топе, 300-500 посетителей в день.

Срочно. Москва.

16 лет назад
Devres
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров