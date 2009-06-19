Собрать базу

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Завершен2 заявки206 просмотров

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16 лет назад
damyrian
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Efremov_XP
Валерий 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$20
1 день
Профессионал своего дела, четко справился с заданием, в короткие сроки. Рекомендую!!!
Советую всем! это очень хороший заказчик. Абсолютно спокоен и адекватен. Поставил чёткое задание которое было успешно выполнено.

Заявки фрилансеров

Efremov_XP
Валерий 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
16 лет назад