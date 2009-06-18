Требуется оптимизация сайта, направление Форекс Писать в аську 550797608 Обязательно указывать цены Сайт в аське дам, в личку просьба не писать
Продвижения сайта - тематика кухни
Нужно раскрутить сайт по тематике - кухни, кухни под заказ, кухни дизайн и т.д.
регион - Москва и область, поисковики - яндекс, гугл.
домен ru, чистый, сайт находится в тестовом режиме.
Жду предложения со списком ключевых слов, стоимость и время вывода в топ.
Рассматриваются варианты как вывода ключевых слов в топ, так и раскрутка с дальнейшей поддержкой.
Методы исключительно белые.
icq: 460011632
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