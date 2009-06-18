Продвижения сайта - тематика кухни

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Закрыт23 заявки315 просмотров

Нужно раскрутить сайт по тематике - кухни, кухни под заказ, кухни дизайн и т.д.

регион - Москва и область, поисковики - яндекс, гугл.

домен ru, чистый, сайт находится в тестовом режиме.

Жду предложения со списком ключевых слов, стоимость и время вывода в топ.

Рассматриваются варианты как вывода ключевых слов в топ, так и раскрутка с дальнейшей поддержкой.

Методы исключительно белые.

icq: 460011632

16 лет назад
park-k
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров