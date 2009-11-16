Продвинуть интернет-магазин в поисковиках

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок239 просмотров

Интернет-магазин: http://www.domovoy.dn.ua

Нужно поднять ТИЦ и PR (у магазина они минимальные).

В идеале, поднять позиции интернет-магазина в поисковиках именно по г. Донецк (Украина).

16 лет назад
leverin
41 год
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

makedonskiy
48 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$20
20 дней
Работа была выполнена профессионально, быстро и в полном объеме. Результат полностью оправдал ожидания. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, оплату произвел вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

makedonskiy
48 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад