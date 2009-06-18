Поднять сайт в топ 10 яндекса и гугла

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Закрыт16 заявок303 просмотра

Нужно выйти в топ 10 яндекса и гугла, сайт небольшой-визитка. Цены-сроки. за месяц 2 ,3.

ремонт стиральных машин в Москве

посудомоечных

ремонт стиральных машинок

сейчас ТИЦ: 10 PR: 2

Общая информация

Всего ссылок 23

Локальных ссылок 20

Внешних уникальных ссылок 3

Яндекс.Каталог нет Rambler TOP100 есть

АПОРТ нет Yahoo нет

16 лет назад
DVampire
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров