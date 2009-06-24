Внутреняя оптимизация сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок267 просмотров

Перед тем как прогнать по базам каталогов нужно сделать внутреннюю оптимизацию сайта. сайт на Drupal. сроки 1-2 дня http://realtgeo.ru/ Установлены модули SEO Friend Meta tags footermap

Drupal
16 лет назад
DVampire
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

antonoff
Антон 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
5 дней
Выполнил быстро и грамотно, ВСЕГДА был на связи отвечал на любые вопросы, очень доволен исполнителем, буду сотрудничать в дальнейшем.
Отлично

Заявки фрилансеров

antonoff
Антон 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад