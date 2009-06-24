Нужно собрать базу для Allsubmittera 4.7.Успешных не менее 4000-5000.в формате "asd4".не нужно только присылать с повторами доменов и т. д. Надоело!Оплата яндексом после проверки базы на успешность .
Внутреняя оптимизация сайта
Перед тем как прогнать по базам каталогов нужно сделать внутреннюю оптимизацию сайта. сайт на Drupal. сроки 1-2 дня http://realtgeo.ru/ Установлены модули SEO Friend Meta tags footermap
Выбранный исполнитель
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