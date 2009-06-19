Продвижение интернет-проекта

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Закрыт14 заявок278 просмотров

Новому интернтет-магазину, тематика автоаксессуары необходимо вручную зарегистрировать акаунт и разместить объявление на форумах автоклубов и автолюбителей.

Объявление - предложение интернет-магазина с автоаксессуарами. Текст объявления есть.

Также рассмотрю предложения о рассылке личных сообщений каждому зарегистрированному участнику форума, и рассмотрю варианты и предложения продвижении интернет-магазина.

Ваши вопросы, условия, цены и контакты.

16 лет назад
Capitan_
Игорь 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров