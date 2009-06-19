Внутренняяя оптимизация сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок237 просмотров

Необходимо произвести внутреннюю оптимизацию сайта (поправить код).

ICQ 370150050 - кто заинтересован - пишите.

16 лет назад
ironxxx
Iron Xxx 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Собрать базу для Allsubmittera 4.7

    $25

    Нужно собрать базу для Allsubmittera 4.7.Успешных не менее 4000-5000.в формате "asd4".не нужно только присылать с повторами доменов и т. д. Надоело!Оплата яндексом после проверки базы на успешность .

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднять ТИЦ сайта

    $75

    Нужно поднять ТИЦ сайта http://www.searchindustry.ru/ - сейчас ТИЦ 0 PR 1 До апа 22.05 ТИЦ был 10 PR 2. Оплата за результат 10 ТИЦ - 15 у.е. но не более 50 ТИЦ. Продолжительность 1-2 ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сео на проект

    Требуется человек для поддержания проекта (несколько порталов) на постоянную основу. Порталы не очень крупные, но и тематика не особо конкурентная. Требуется человек, который сможет обеспечивать требуемые места в поисковиках, помогать подбирать ключевики, представлять ежемесячный отчет. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Требуется оптимизация сайта, направление Форекс Писать в аську 550797608 Обязательно указывать цены Сайт в аське дам, в личку просьба не писать

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад