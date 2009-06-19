Нужно собрать базу для Allsubmittera 4.7.Успешных не менее 4000-5000.в формате "asd4".не нужно только присылать с повторами доменов и т. д. Надоело!Оплата яндексом после проверки базы на успешность .
Поднять ТИЦ сайта
Нужно поднять ТИЦ сайта http://www.searchindustry.ru/ - сейчас ТИЦ 0 PR 1
До апа 22.05 ТИЦ был 10 PR 2. Оплата за результат 10 ТИЦ - 15 у.е. но не более 50 ТИЦ. Продолжительность 1-2 апа по договоренности. Отчет в обязательном порядке. Оплату гарантирую.
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