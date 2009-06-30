Нужно собрать базу для Allsubmittera 4.7.Успешных не менее 4000-5000.в формате "asd4".не нужно только присылать с повторами доменов и т. д. Надоело!Оплата яндексом после проверки базы на успешность .
Создать 100 объявлений на Бегун для моего сайта
Добрый день!
требуется создать 100 объевлений на Бегун. Сайт - большой, финансовый портал, много тематик (куча тематик я бы сказал)
Уже существует 100-200 объявлений, надо добавить к ним еще 100. Выставить везде цену (автоматическую самую низкую) и добавить ключевикв (5-10 штук).
Если сработаемся, работа такая будет постоянно для разных сайтов.
Срок - 1 день с момента принятия вашего предложения.
1. В личку прошу не писать, я не читаю. Предложения рассматриваются только в этом проекте.
2. Пишите сразу цену и сроки - 1 день. Без цены не пишите, не тратьте мое и Ваше время.
Спасибо за внимание к проекту!
Выбранный исполнитель
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