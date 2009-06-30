Создать 100 объявлений на Бегун для моего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок200 просмотров

Добрый день!

требуется создать 100 объевлений на Бегун. Сайт - большой, финансовый портал, много тематик (куча тематик я бы сказал)

Уже существует 100-200 объявлений, надо добавить к ним еще 100. Выставить везде цену (автоматическую самую низкую) и добавить ключевикв (5-10 штук).

Если сработаемся, работа такая будет постоянно для разных сайтов.

Срок - 1 день с момента принятия вашего предложения.

1. В личку прошу не писать, я не читаю. Предложения рассматриваются только в этом проекте.

2. Пишите сразу цену и сроки - 1 день. Без цены не пишите, не тратьте мое и Ваше время.

Спасибо за внимание к проекту!

16 лет назад
antonabram
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

lhavi
40 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Отличная работа, все сделано в срок и как надо.
Яркий пример надежного заказчика. Доволен и вам рекомендую

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lhavi
40 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад