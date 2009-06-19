Нужно дать рекламу в гугле и яндексе, бегуне

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок267 просмотров

Нужно дать рекламу в гугле и яндексе, бегуне

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

ели еще какую то они предоставляют, можете тоже ее озвучить

За размещение там заплачу

Напишите сколько они берут и сколько вы возьмете за размещение рекламы нашего сайта

Сайт пластиковых окон mastergrad.kz

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров