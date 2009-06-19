Нужно дать рекламу в гугле и яндексе, бегуне

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ели еще какую то они предоставляют, можете тоже ее озвучить

За размещение там заплачу

Напишите сколько они берут и сколько вы возьмете за размещение рекламы нашего сайта

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