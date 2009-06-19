Нужно собрать базу для Allsubmittera 4.7.Успешных не менее 4000-5000.в формате "asd4".не нужно только присылать с повторами доменов и т. д. Надоело!Оплата яндексом после проверки базы на успешность .
Нужно дать рекламу в гугле и яндексе, бегуне
Нужно дать рекламу в гугле и яндексе, бегуне
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
ели еще какую то они предоставляют, можете тоже ее озвучить
За размещение там заплачу
Напишите сколько они берут и сколько вы возьмете за размещение рекламы нашего сайта
Сайт пластиковых окон mastergrad.kz
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо произвести внутреннюю оптимизацию сайта (поправить код). ICQ 370150050 - кто заинтересован - пишите.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $75
Нужно поднять ТИЦ сайта http://www.searchindustry.ru/ - сейчас ТИЦ 0 PR 1 До апа 22.05 ТИЦ был 10 PR 2. Оплата за результат 10 ТИЦ - 15 у.е. но не более 50 ТИЦ. Продолжительность 1-2 ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется человек для поддержания проекта (несколько порталов) на постоянную основу. Порталы не очень крупные, но и тематика не особо конкурентная. Требуется человек, который сможет обеспечивать требуемые места в поисковиках, помогать подбирать ключевики, представлять ежемесячный отчет. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Перед тем как прогнать по базам каталогов нужно сделать внутреннюю оптимизацию сайта. сайт на Drupal. сроки 1-2 дня http://realtgeo.ru/ Установлены модули SEO Friend Meta tags footermapПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно прогнать сайт туристической компании по каталогам и доскамПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно выйти в топ 10 яндекса и гугла, сайт небольшой-визитка. Цены-сроки. за месяц 2 ,3. ремонт стиральных машин в Москве посудомоечных ремонт стиральных машинок сейчас ТИЦ: 10 PR: 2 ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна регистрация для сайта в соц закладках. Тексты предоставлю. Список закладок уточню. Писать в Асю 42 пять 197 четыре 62Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно раскрутить сайт по тематике - кухни, кухни под заказ, кухни дизайн и т.д. регион - Москва и область, поисковики - яндекс, гугл. домен ru, чистый, сайт находится в тестовом режиме. ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется оптимизация сайта, направление Форекс Писать в аську 550797608 Обязательно указывать цены Сайт в аське дам, в личку просьба не писатьПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад