Продвижения сайта

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Закрыт9 заявок216 просмотров

Нужно продвижение по ключевым словам сайта www(.)silhouette(-)eyewear(.)ru

очки, солнцезащитные Silhouette (Siluette, Siluet, Силуэт)

Топ 10 самое Главной в Яндексе после Рамблем и Гугл

От вас жду сроков вывода в топ 10 и Бюджет на месец,Расскажите какими методами вы пользуетесь, какой приток посещаемости ожидаете

Ключевые это Silhouette, Siluette, Siluet, Силуэт

16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

goword
Егор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$200
60 дней

Заявки фрилансеров

goword
Егор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад