Нужно продвижение по ключевым словам сайта www(.)silhouette(-)eyewear(.)ru очки, солнцезащитные Silhouette (Siluette, Siluet, Силуэт) Топ 10 самое Главной в Яндексе после Рамблем и Гугл От вас жду сроков вывода в топ ...
Поднять Yandex Тиц сайта!
Нужно поднять Yandex Тиц для сайта эро-тематики!
За каждые 10 тиц плачу 10WMZ.
Деньги будут выплачиваться постепенно за каждые 10тиц 10-20-30 и тд.
Проверка Yandex Тиц будет производиться на сайте seo-monster-ru
Нужна гарантия что тиц не упадут. а то выставите ссылки на сайтах на время а потом уберёте и всё улетело в воздух.
деньги будут выплачиваться после результата.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Добрый день! требуется создать 100 объевлений на Бегун. Сайт - большой, финансовый портал, много тематик (куча тематик я бы сказал) Уже существует 100-200 объявлений, надо добавить к ним еще 100. Выставить везде цену ...Завершен16 лет назад
- $50
Ну чтож, нужно оптимизировать сайт www.pop-corna.net под поисковые системы. А именно внутренняя оптимизация. Жду ваших предложений по цене.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно дать рекламу в гугле и яндексе, бегуне КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА ели еще какую то они предоставляют, можете тоже ее озвучить За размещение там заплачу Напишите сколько они берут и сколько вы ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо произвести внутреннюю оптимизацию сайта (поправить код). ICQ 370150050 - кто заинтересован - пишите.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $75
Нужно поднять ТИЦ сайта http://www.searchindustry.ru/ - сейчас ТИЦ 0 PR 1 До апа 22.05 ТИЦ был 10 PR 2. Оплата за результат 10 ТИЦ - 15 у.е. но не более 50 ТИЦ. Продолжительность 1-2 ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется человек для поддержания проекта (несколько порталов) на постоянную основу. Порталы не очень крупные, но и тематика не особо конкурентная. Требуется человек, который сможет обеспечивать требуемые места в поисковиках, помогать подбирать ключевики, представлять ежемесячный отчет. ...Завершен16 лет назад
- $10
Перед тем как прогнать по базам каталогов нужно сделать внутреннюю оптимизацию сайта. сайт на Drupal. сроки 1-2 дня http://realtgeo.ru/ Установлены модули SEO Friend Meta tags footermapЗавершен16 лет назад
Нужно прогнать сайт туристической компании по каталогам и доскамПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно выйти в топ 10 яндекса и гугла, сайт небольшой-визитка. Цены-сроки. за месяц 2 ,3. ремонт стиральных машин в Москве посудомоечных ремонт стиральных машинок сейчас ТИЦ: 10 PR: 2 ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт16 лет назад