Поднять Yandex Тиц сайта!

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Закрыт3 заявки184 просмотра

Нужно поднять Yandex Тиц для сайта эро-тематики!

За каждые 10 тиц плачу 10WMZ.

Деньги будут выплачиваться постепенно за каждые 10тиц 10-20-30 и тд.

Проверка Yandex Тиц будет производиться на сайте seo-monster-ru

Нужна гарантия что тиц не упадут. а то выставите ссылки на сайтах на время а потом уберёте и всё улетело в воздух.

деньги будут выплачиваться после результата.

16 лет назад
JLang
Юрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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