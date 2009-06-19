Поднять Yandex Тиц сайта!

Нужно поднять Yandex Тиц для сайта эро-тематики!

За каждые 10 тиц плачу 10WMZ.

Деньги будут выплачиваться постепенно за каждые 10тиц 10-20-30 и тд.

Проверка Yandex Тиц будет производиться на сайте seo-monster-ru

Нужна гарантия что тиц не упадут. а то выставите ссылки на сайтах на время а потом уберёте и всё улетело в воздух.

деньги будут выплачиваться после результата.