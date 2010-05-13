Здравствуйте. Есть макет магазина в psd. Нужно сверстать. Пока только главная. Срок - 1 день. В ЛС не писать. :)
Вёрстка нескольких страниц + немножко аякса.
Приоритет низкой цене и быстрому исполнению.
Требуется сверстать несколько страничек.
- Кроссбраузерность (IE от 6 и выше, FF, Opera, Chrome, Safari)
- Блочная верстка, CSS
- Валидность «HTML 4.01 Transitional»
- Размеры шрифтов в пикселях
Главная: http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/125/946/_1_1_copy.jpg
* По центру в заданной области будут эти карточки, их реализация сделана тут: http://career.mcdir.ru/
* так же блоки авторизация и описание этой страницы будут выглядеть таким образом (т.е. при нажатии на кнопки, просто открываются поля поверх всего, при повторном нажатии на заголовки - убираются) http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/792/441/_1_copy.jpg
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4 типичных шага добавление карточки, здесь всё просто элементарно, стили и прочие одинаковые на всех 4 шагах
1. http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/223/779/2.jpg
2. http://funkyimg.com/u2/296/619/_2_____copy.jpg
3. http://funkyimg.com/u2/283/558/3____.jpg
Исключением только является 4 шаг, здесь нужна возможность двигать созданную карточку эту поверх остальных, другие затемнены и с ними ничего сделать нельзя.
http://funkyimg.com/u2/221/852/4____.jpg
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И оставшиеся страницы самые простые.
* Регистрация (просто формы и кнопка на основном фоне сайта)
* Профиль пользователя (будет иметь вид, как и добавление карточки. Т.е. тот же серый фон, просто внутри будет инфа о пользователе, что-то вроде обычной таблицы. Короче типичная страница.
* Изменение профиля пользователя. То же самое, только тут уже будут поля для ввода и кнопка.
1. Страницы ошибок 403, 404, 500
2. Страница с сообщением, типа «Вы были забанены», «Нельзя так часто писать»
Вообщем суть в том, что ничего сложного нет. Основная задача сверстать сайт с его фоном глубины. А остальное просто будет сверху. И почти все страницы аналогичны по стилистике форм, полей ввода, кнопкам и т.п. вещам.
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