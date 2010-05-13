Вёрстка нескольких страниц + немножко аякса.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки189 просмотров

Приоритет низкой цене и быстрому исполнению.

Требуется сверстать несколько страничек.

- Кроссбраузерность (IE от 6 и выше, FF, Opera, Chrome, Safari)

- Блочная верстка, CSS

- Валидность «HTML 4.01 Transitional»

- Размеры шрифтов в пикселях

Главная: http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/125/946/_1_1_copy.jpg

* По центру в заданной области будут эти карточки, их реализация сделана тут: http://career.mcdir.ru/

* так же блоки авторизация и описание этой страницы будут выглядеть таким образом (т.е. при нажатии на кнопки, просто открываются поля поверх всего, при повторном нажатии на заголовки - убираются) http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/792/441/_1_copy.jpg

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4 типичных шага добавление карточки, здесь всё просто элементарно, стили и прочие одинаковые на всех 4 шагах

1. http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/223/779/2.jpg

2. http://funkyimg.com/u2/296/619/_2_____copy.jpg

3. http://funkyimg.com/u2/283/558/3____.jpg

Исключением только является 4 шаг, здесь нужна возможность двигать созданную карточку эту поверх остальных, другие затемнены и с ними ничего сделать нельзя.

http://funkyimg.com/u2/221/852/4____.jpg

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И оставшиеся страницы самые простые.

* Регистрация (просто формы и кнопка на основном фоне сайта)

* Профиль пользователя (будет иметь вид, как и добавление карточки. Т.е. тот же серый фон, просто внутри будет инфа о пользователе, что-то вроде обычной таблицы. Короче типичная страница.

* Изменение профиля пользователя. То же самое, только тут уже будут поля для ввода и кнопка.

1. Страницы ошибок 403, 404, 500

2. Страница с сообщением, типа «Вы были забанены», «Нельзя так часто писать»

Вообщем суть в том, что ничего сложного нет. Основная задача сверстать сайт с его фоном глубины. А остальное просто будет сверху. И почти все страницы аналогичны по стилистике форм, полей ввода, кнопкам и т.п. вещам.

CSSHTML
15 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$150
7 дней
Хороший исполнитель, выполнил качественно. Рекомендую.
Очень терпеливый заказчик! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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