Необходимо сверстать две страницы для сайта и одеть. Сегодня. В исходном макете поменять скриншоты.
Исправить ошибки в дизайне
Начинающие программисты и дизайнеры ковырялись на нашем сайте, в результате сейчас много ошибок.
смотреть здесь http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=free-spb.ru&profile=css21&usermedium=all&warning=1&lang=ru
Надо их поправить.
Заявки фрилансеров
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