Исправить ошибки в дизайне

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок176 просмотров

Начинающие программисты и дизайнеры ковырялись на нашем сайте, в результате сейчас много ошибок.

смотреть здесь http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=free-spb.ru&profile=css21&usermedium=all&warning=1&lang=ru

Надо их поправить.

CSS
15 лет назад
sklad16
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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