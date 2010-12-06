Наш клиент, крупная международная компания, в связи с расширением штата объявляет конкурс на вакансию «Разработчик C/C++ »

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• Опыт работы с C/C++, библиотеками от 2-х лет.

• Опыт работы в разработке сложных многопоточных GUI приложений на C/C++, желательно на базе BCG или WTL.

• Знание и навыки практического использования технологий, применяемых при разработке клиент-серверных приложений.

• Желателен опыт практического применения технологий, используемых для разработки инсталляторов на базе MSI, опыт практического применения инсталляторов: Wix, InstallShield, etc.

• Практический опыт разработки и отладки системных сервисов и Native приложений.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

• Ответственность;

• Исполнительность.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

• Уровень З/П- обсуждается индивидуально;

• Хороший соцпакет.

• Возможно обучение.

Резюме с указанием «для Виктории_Разработчик C/C++ » в теме письма отправляйте по адресу: [email protected] [email protected] Виктория