Программист С++/Qt, javascript, jquery, html

$2500
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки819 просмотров
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Обязанности:

• Программирование компонент системы для клиентов под Windows и Linux

• Программирование задач (SO) и демона в Линуксе

• Тестирование и доработки

• Ведение проектной документации с применением jira и confluence

• Регулярное участие в работе команды разработчиков.

Требования:

• Языки программирования: C++/QT4, javascrips, jquery, json, html5, css3

• Отличное знание среды QT4: > 2 лет

• Опыт работы с javascrips, jquery, json для интеграции с веб приложениями

• Умение и готовность работать с Open Source компонентами проекта: gcc, mingw, postgresql, Linux server, svn, jira, confluence

• Знание технического английского языка обязательно

• Профессионализм, надежность, умение эффективно работать в команде

Условия:

• Удаленная работа в виртуальной команде разработчиков,

• Место жительства не имеет значения

• Контракт, сроки и оплата индивидуально после испытательного срока и результатов совместной работы

• Максимально возможная занятость (до 100%)

• Предлагается продолжительная работа в большом проекте

JavascriptHTMLjQuery
11 лет назад
modra
47 летСловакия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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