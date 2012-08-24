Программист С++/Qt, javascript, jquery, html

Требования к кандидату: • Знание предметной области: - Бухгалтерский учет по всем участкам учета; - Особенно: раздельный учет НДС, учет затрат, распределение затрат, расчет себестоимости; - Налоговый учет; - Знание основного процесса производства от заказа покупателя; - Знание процесса планирования ...
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Обязанности:
• Программирование компонент системы для клиентов под Windows и Linux
• Программирование задач (SO) и демона в Линуксе
• Тестирование и доработки
• Ведение проектной документации с применением jira и confluence
• Регулярное участие в работе команды разработчиков.
Требования:
• Языки программирования: C++/QT4, javascrips, jquery, json, html5, css3
• Отличное знание среды QT4: > 2 лет
• Опыт работы с javascrips, jquery, json для интеграции с веб приложениями
• Умение и готовность работать с Open Source компонентами проекта: gcc, mingw, postgresql, Linux server, svn, jira, confluence
• Знание технического английского языка обязательно
• Профессионализм, надежность, умение эффективно работать в команде
Условия:
• Удаленная работа в виртуальной команде разработчиков,
• Место жительства не имеет значения
• Контракт, сроки и оплата индивидуально после испытательного срока и результатов совместной работы
• Максимально возможная занятость (до 100%)
• Предлагается продолжительная работа в большом проекте
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