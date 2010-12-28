Описание проекта – разработать сайт в CMS Mezzanine, postgresql для хостинга на серверах под linux. Разделы – (1) статические информационные страницы, (2) динамическая страница, генерируемая по запросу пользователя, (3) личный кабинет ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Выполнить детальную проработку архитектуры сервера приложений для системы мониторинга процессов на предприятии, включая • формулировку ТЗ на отдельные процессоры обработки событий • способы обеспечения надежности • процедуры тестирования компоенент ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Обязанности: • Программирование компонент системы для клиентов под Windows и Linux • Программирование задач (SO) и демона в Линуксе • Тестирование и доработки • Ведение проектной документации с применением jira и confluence ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Обязанности • Написание компонент системы на архитектурном JS-коде по ТЗ и документации • Умение разбираться в UML • Ведение документации Опыт и необходимые знания • чистый JavaScript, Ecma 3/5, jQuery • хорошее знание ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо написать десктоп клиента, работающего в типовых браузерах (WEBKIT) - QtWebKit - PC/Windows - Safari - iPad/Iphone - Chrome - Android Реализация ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть сервер проекта, выделенный и собственный, внутри офиса головного партнера в Вене. HW: Intel Pentium 4/2,4 Мгц, 512 RAM, 300 ГБ диски Установлен CentOS 5.6 в стандартной конфигурации, . Сервер находится ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
В проекте системы измерения процессов используется WIKI MoinMoin v.2 Работа • Установка MoinMoin 2 • Проверка функциональности на основе имитации нужных операций, описанных в ТЗ. • Анализ особенностей реализации, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад