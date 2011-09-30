Десктоп клиента для webkit

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка163 просмотра

Надо написать десктоп клиента, работающего в типовых браузерах (WEBKIT)

- QtWebKit - PC/Windows

- Safari - iPad/Iphone

- Chrome - Android

Реализация в html5, jquery, js.

Имеющих интерес, опыт и примеры выполнения подобных работ приглашаем связаться.

AndroidHTMLJavaScriptjQuery
14 лет назад
modra
48 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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