Дизайн формы онлайн заказа

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Завершен2 заявки263 просмотра

Дизайн формы онлайн заказа

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14 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$80
2 дня
Приятно работать, один из тех исполнителей, которые читают ТЗ да еще и понимают что там написано :) Рекомендую!
Очень приятно иметь дело со знающим и понимающим специфику деятельности дизайнера заказчиком: четкое ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Буду рада сотрудничать далее.

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад