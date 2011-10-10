Заставка и иконка для мобильного приложения.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен9 заявок218 просмотров

Необходимо создать заставку для экрана загрузки приложения, иконку самого приложения и возможно еще 4 иконки меню: читать (книга или очки), избранные (звездочка), настройки(шестеренки) и рандом (random) .

Цену не называю, соглашусь на самую оптимальную. Разумеется не готов жертвовать качеством ради денег... Так что все в пределах разумного.

14 лет назад
okazivaetsya
Денис 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$60
3 дня
Не смотря на мою неопытность и костноязычие, Татьяна смогла каким-то образом понять и реализовать все мои пожелания!!! До нее пытались работать с двумя художниками - ничего не выходило... Настоятельно рекомендую всем обращаться ни к кому иному кроме как к ней)) Сам в дальнейшем все графические работы буду делать только через нее. Спасибо большое!
Очень приятный заказчик, не было никаких проблем ни с оплатой ни с постановкой задания! Все очень быстро легко и просто, рекомендую!

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад