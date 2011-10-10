Заставка и иконка для мобильного приложения.

Необходимо создать заставку для экрана загрузки приложения, иконку самого приложения и возможно еще 4 иконки меню: читать (книга или очки), избранные (звездочка), настройки(шестеренки) и рандом (random) .

Цену не называю, соглашусь на самую оптимальную. Разумеется не готов жертвовать качеством ради денег... Так что все в пределах разумного.