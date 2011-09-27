В прикрепленном файле есть материал который в точности необходимо повторить на сайте и сделать форму отправки. Каждый желающий должен иметь возможность заполнить анкету и отправить ее нажав кнопку отправить.
Дизайн игры для iPhone
Требуется новый дизайн для существующей игры. Игра простенькая, на составление слов используя буквы.
Старый дизайн непривлекателен и не соответствует Retina дисплеям.
Основные требования
- Разработчик должен иметь iPhone или iPod с Retina экраном
- Опыт разработки интерфейса для iPhone
Подходящим кандидатам будет выслано подробное ТЗ для оценки стоимости.
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