Дизайн игры для iPhone

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт6 заявок195 просмотров

Требуется новый дизайн для существующей игры. Игра простенькая, на составление слов используя буквы.

Старый дизайн непривлекателен и не соответствует Retina дисплеям.

Основные требования

- Разработчик должен иметь iPhone или iPod с Retina экраном

- Опыт разработки интерфейса для iPhone

Подходящим кандидатам будет выслано подробное ТЗ для оценки стоимости.

14 лет назад
AdikusGames
Насибов 
53 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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