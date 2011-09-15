Справочник на api.2gis.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявок246 просмотров

Нужен справочник ИТ-фирм Самарской области на api.2gis.ru для сайта на Joomla.

Стоимость на усмотрение разработчика.

Предложения принимаются по адресу [email protected] или по телефону 8-937-98-599-19

Joomla
14 лет назад
vivatika
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров