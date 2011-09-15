Заполнение информации на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок289 просмотров

В прикрепленном файле есть материал который в точности необходимо повторить на сайте и сделать форму отправки.

Каждый желающий должен иметь возможность заполнить анкету и отправить ее нажав кнопку отправить.

13 лет назад
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Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров