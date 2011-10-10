Autorun для обучающего курса на DVD

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен5 заявок284 просмотра

Необходимо сделать дизайн для Autorun (заготовки, основа уже есть) обучающего курса на DVD. И соответственно сделать сам Autorun. Все материалы курса в формате mp4.

Все подробности в тех. задании!

14 лет назад
seryy
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

notSliva
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
1 день
Сергей, отлично справился с работой. Быстро и точно в срок! Рекомендую!
Честный и обязательный заказчик. Сергею можно доверять.

Заявки фрилансеров

notSliva
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад