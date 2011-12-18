Разработать удобный интерфейс на существующую CRM

Есть CRM с несложным функционалом, интерфейс в настоящее время выглядит в стиле as is, т.е как сделали, чтобы понятно было изначально, так все и осталось. Хочется сейчас сделать удобный и современный интерфейс и "натянуть" на старый скелет.

Нужно изначально макет и после согласования на выходе полный psd макет с инструкцией.