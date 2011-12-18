Требуется дизайнер с опытом работы по созданию веб-интерфейсов.
Разработать удобный интерфейс на существующую CRM
Есть CRM с несложным функционалом, интерфейс в настоящее время выглядит в стиле as is, т.е как сделали, чтобы понятно было изначально, так все и осталось. Хочется сейчас сделать удобный и современный интерфейс и "натянуть" на старый скелет.
Нужно изначально макет и после согласования на выходе полный psd макет с инструкцией.
Выбранный исполнитель
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