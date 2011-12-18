Разработать удобный интерфейс на существующую CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен5 заявок280 просмотров

Есть CRM с несложным функционалом, интерфейс в настоящее время выглядит в стиле as is, т.е как сделали, чтобы понятно было изначально, так все и осталось. Хочется сейчас сделать удобный и современный интерфейс и "натянуть" на старый скелет.

Нужно изначально макет и после согласования на выходе полный psd макет с инструкцией.

14 лет назад
w221
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

zapotichnyi
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$300
12 дней
Рома - большой молодец, сделал все, что обещал, внимательно выслушал все мои мысли и требования и воплотил это в жизнь. Очень адекватно общается, договорились и по другим проектам сотрудничать, всем рекомендую очень!
Четкая постановка задачи, оперативное сотрудничество, задания интересные и своевременная оплата. Очень доволен общением и работой! Надеюсь на продолжительное сотрудничество с Александром!

Заявки фрилансеров

zapotichnyi
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад