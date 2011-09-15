В прикрепленном файле есть материал который в точности необходимо повторить на сайте и сделать форму отправки. Каждый желающий должен иметь возможность заполнить анкету и отправить ее нажав кнопку отправить.
Разработка интерфейса
Требуется отрисовать порядка 50-ти страниц для браузерной онлайн игры.
От вас:
- сроки (оперативность)
- качество
От нас:
-своевременная оплата
Информацию о себе с ссылкой на портфолио присылайте на е-майл: [email protected] в теме (художник интерфейсов)
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ К ВАКАНСИИ, СПЕЦИАЛИСТЫ ОТОБРАНЫ! В СЛУЧАЕ ПОТРЕБНОСТИ ВСЕ ЗАЯВКИ ТАКЖЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!
Заявки фрилансеров
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