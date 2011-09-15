Разработка интерфейса

Требуется отрисовать порядка 50-ти страниц для браузерной онлайн игры.

От вас:

- сроки (оперативность)

- качество

От нас:

-своевременная оплата

Информацию о себе с ссылкой на портфолио присылайте на е-майл: [email protected] в теме (художник интерфейсов)

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ К ВАКАНСИИ, СПЕЦИАЛИСТЫ ОТОБРАНЫ! В СЛУЧАЕ ПОТРЕБНОСТИ ВСЕ ЗАЯВКИ ТАКЖЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!