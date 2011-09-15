Разработка графического дизайна для фотобудки.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт12 заявок258 просмотров

Требуется разработать графический/програмный дизайн для фото будки. Добавочные детали будут предоставлены в личной беседе.

14 лет назад
viktorp
Виктор 
57 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров