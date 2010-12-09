Писатель шеллкодов

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Нужен опытный шеллкодо-писатель.

Человек, который разбирается в том, что такое ROP, понимает, что такое heap spray и jit spray.

Занятость неполная, оплата заданий договорная.

Связываться по адресу [email protected] с заголовком «Писатель шеллкодов». Резюме обязательно!!!

13 лет назад
cougar2005
Инга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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