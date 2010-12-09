Писатель шеллкодов

Наш клиент, крупная международная компания, в связи с расширением штата объявляет конкурс на вакансию «Разработчик C/C++ » ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: • Опыт работы с C/C++, библиотеками от 2-х лет. • Опыт работы в разработке сложных многопоточных GUI приложений на C/C++, ...