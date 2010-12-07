Программист бизнес-решений

Обязанности: • Программирование компонент системы для клиентов под Windows и Linux • Программирование задач (SO) и демона в Линуксе • Тестирование и доработки • Ведение проектной документации с применением jira и confluence • Регулярное участие в работе команды разработчиков. Требования: • Языки программирования: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вам предстоит:
- разработка бизнес-решений на базе продуктов Terrasoft CRM;
- интеграция с другими системами (ERP, АБС и др.).
Мы ждем от Вас:
-хорошие знания SQL;
- опыт работы на любом языке программирования;
- желателен опыт работы с СУБД MSSQL, Oracle;
- технический английский язык.
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