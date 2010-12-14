Обязанности: • Программирование компонент системы для клиентов под Windows и Linux • Программирование задач (SO) и демона в Линуксе • Тестирование и доработки • Ведение проектной документации с применением jira и confluence • Регулярное участие в работе команды разработчиков. Требования: • Языки программирования: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйе,
Требуется опытный 1С-программист для реализации следующих задач (орфография клиента):
1.Ведомость по движению товара
2.Анализ продаж
3.Интеграция с банк клиент
4.взаиморасчеты
5.остатки по каждой позиции
6.видеть цены закупки, система скидок и наценок по товару
7.подгон счета под распечатку
8. резервирование товара
Так же требования: проживание – Москва и ближнее Подмосковье, т.к. потребуется ваше личное присутствие в офисе клиента.
Жду ваши предложения и вопросы. Все вопросы оперативно будем уточнять у клиента.
Версия 1С: "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.10.4)
Спасибо.
Контакты для связи: [email protected]
- Похожие заказы
- $2500Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Обязанности: * Написание кода на языке 1С v 8.1, 8.2 * Участие в разработке сложной (нетиповой) конфигурации, автоматизирующей деятельность Интернет-оператора * Разработка технических заданий ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Неспешно ищется сабжевый специалист для сотрудничества. От Вас жду примеры работ и уровень цен. Пишите прямо сюда без всяких айсикью и приватов.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен опытный шеллкодо-писатель. Человек, который разбирается в том, что такое ROP, понимает, что такое heap spray и jit spray. Занятость неполная, оплата заданий договорная. Связываться по адресу [email protected] с заголовком «Писатель шеллкодов». Резюме обязательно!!!Закрыт13 лет назад
Вам предстоит: - разработка бизнес-решений на базе продуктов Terrasoft CRM; - интеграция с другими системами (ERP, АБС и др.). Мы ждем от Вас: -хорошие знания SQL; - опыт работы на любом языке программирования; - желателен опыт работы с СУБД MSSQL, Oracle; - ...Закрыт13 лет назад
Наш клиент, крупная международная компания, в связи с расширением штата объявляет конкурс на вакансию «Разработчик C/C++ » ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: • Опыт работы с C/C++, библиотеками от 2-х лет. • Опыт работы в разработке сложных многопоточных GUI приложений на C/C++, ...Закрыт13 лет назад
Требования к кандидату: • Знание предметной области: - Бухгалтерский учет по всем участкам учета; - Особенно: раздельный учет НДС, учет затрат, распределение затрат, расчет себестоимости; - Налоговый учет; - Знание основного процесса производства от заказа покупателя; - Знание процесса планирования ...Закрыт13 лет назад
Ищется программист Дельфи/Builder/Visual - есть поток заказов с которыми мы не справляемся. От 25 летПрикладное ПО14 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте Требуется Delphi программист (1 штука) на 3 проекта (Клиент, Admin 1 уровня, Admin 2 уровня). Условия: - основные условия: http://www.sd-company.su/freelancers/ - НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую внимательно прочитать. - ОБЯЗАТЕЛЬНО уметь работать с MySQL – это основная база – через SSH ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! нужен программист по java! требование! конфидециальность порядочность честность! есть программа написанная но програмер ушёл в отставку надо его заменить! работа на 1 неделю в месяц постоянная!Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад