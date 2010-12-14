Требуется опытный 1С программист

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Здравствуйе,

Требуется опытный 1С-программист для реализации следующих задач (орфография клиента):

1.Ведомость по движению товара

2.Анализ продаж

3.Интеграция с банк клиент

4.взаиморасчеты

5.остатки по каждой позиции

6.видеть цены закупки, система скидок и наценок по товару

7.подгон счета под распечатку

8. резервирование товара

Так же требования: проживание – Москва и ближнее Подмосковье, т.к. потребуется ваше личное присутствие в офисе клиента.

Жду ваши предложения и вопросы. Все вопросы оперативно будем уточнять у клиента.

Версия 1С: "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.10.4)

Спасибо.

Контакты для связи: [email protected]

13 лет назад
sup_i_pelmeni
Василий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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