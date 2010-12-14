Требуется опытный 1С программист

Нужен опытный шеллкодо-писатель. Человек, который разбирается в том, что такое ROP, понимает, что такое heap spray и jit spray. Занятость неполная, оплата заданий договорная. Связываться по адресу [email protected] с заголовком «Писатель шеллкодов». Резюме обязательно!!!