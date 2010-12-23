Windows developer

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Срочно нужен windows developer

Место работы – удаленная работа, форма работы – полностью сдельная, занятость - полная, оплата - сдельная.

Обязательные требования:

1) Уверенные знания C, Assembler, WinAPI;

2) Понимание принципов работы упаковщиков исполняемых файлов, опыт распаковки;

3) Умение отлаживать программы без исходных кодов, опыт реверсинга;

4) Ответственность, гибкость.

Желательные требования:

1) Представление о качестве кода, юнит-тестах;

2) Опыт работы с баг-трэкинговыми системами.

Адрес для резюме: [email protected]. Указывайте вакансию в теме письма. Большая просьба не отправлять письма без резюме.

13 лет назад
cougar2005
Инга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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