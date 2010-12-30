Разработчик SharePoint

Обязанности: • Программирование компонент системы для клиентов под Windows и Linux • Программирование задач (SO) и демона в Линуксе • Тестирование и доработки • Ведение проектной документации с применением jira и confluence • Регулярное участие в работе команды разработчиков. Требования: • Языки программирования: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязательные требования:
• 25-35 лет
• высшее образование
• опыт работы в сфере разработки ПО на аналогичной должности от 3 лет
• знание платформы Microsoft .NET
• знание языка C#
• знание технологий Web-services, WCF-services, WebParts, Workflow
• опыт работы и реализованных проектов в Microsoft SharePoint 2010
• знание Microsoft ShapePoint Designer
• личные качества
o аналитическое мышление
o ответственность
o внимательность
o умение работать в команде
Желательные требования:
• знание английского языка
• сертификаты по Microsoft SharePoint
Обязанности:
• разработка программного обеспечения
Зарплата:
• по результатам собеседования
Зарплата:
Контакты: 586-26-76 Менеджер по персоналу Ирина.
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