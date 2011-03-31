Требуется программист для написания софта

Требуется программист(желательно со знанием С++) на выполнение различных задач, написание софта под наши цели. Цена договорная на каждую работу.

В основном софт будет делаться для работы на пакетном уровне с различными играми: Lineage 2, Aion, Eve online, др.

Чтобы был более понятен род деятельности компании, сайт: www.zadrotoff.net

Аттестат нашей компании: http://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=161179576531