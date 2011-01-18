Ведущий .Net разработчик

Требуется программист(желательно со знанием С++) на выполнение различных задач, написание софта под наши цели. Цена договорная на каждую работу. В основном софт будет делаться для работы на пакетном уровне с различными играми: Lineage 2, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Старший .NET разработчик
от 70 000 руб.
Общие требования:
•Высокие аналитические и коммуникационные способности
•Уверенные знания ООП, принципов и паттернов проектирования
•Высшее техническое образование
•Не менее 2х лет опыта разработки крупных корпоративных приложений на платформе .Net на позиции ведущего разработчика
•Отличное знание и серьезный опыт применения
o.Net Framework 2.0-4.0, C#
oASP.NET, ASP.NET Ajax, Web Services, JavaScript
oMS SQL Server 2005, 2008, T-SQL
oVisual Studio 2008-2010, TFS
•Умение работать в команде
Плюсами являются:
•Знание и опыт применения технологий:
oWWF (workflows)
oWCF
oSilverlight/WPF
•Опыт в интеграции корпоративных систем, понимание принципов SOA
•Опыт разработки документации (видение, проектная документация)
•Знания в области управления бизнес-процессами, систем управления бизнес-процессами
Обязанности:
•Участие в разработке и проектировании крупной информационной системы управления бизнес-процессами на базе платформы .Net
•Поиск нестандартных решений, работа над сложными задачами проекта
Перспективы развития:
•Курирование отдельных направлений разработки
•Руководство группой разработчиков
Мы предлагаем:
•Дружный, молодой коллектив
•Гибкий рабочий график
•Ежеквартальные бонусы по результатам работы
•Медицинская страховка (ДМС)
•Обучение иностранным языкам
•Комфортабельные условия труда в современном благоустроенном офисе
•Организация спортивных мероприятий (футбол, волейбол)
•Насыщенная программа корпоративного отдыха
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С уважением,
Хомина Оксана
8-911-277-70-11
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