Программист С++ на постоянную удаленку.

Обязанности: * Написание кода на языке 1С v 8.1, 8.2 * Участие в разработке сложной (нетиповой) конфигурации, автоматизирующей деятельность Интернет-оператора * Разработка технических заданий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист высокого уровня.
Из общих требований
- 5 лет работы с языком
- опыт 100% удаленной работы
Текущий проект - система статистики для проекта.
Дальше будут другие проекты.
Присылайте ваше резюме, желаемый оклад из расчета 160 часов в месяц и сопроводительное письмо с кратким текстом - почему именно вы являетесь идеальным кандидатом.
Предпочтение кандидатам из Киева.
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