Программист С++ на постоянную удаленку.

$2500
Прикладное ПОЗакрыт7 заявок245 просмотров
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Требуется программист высокого уровня.

Из общих требований

- 5 лет работы с языком

- опыт 100% удаленной работы

Текущий проект - система статистики для проекта.

Дальше будут другие проекты.

Присылайте ваше резюме, желаемый оклад из расчета 160 часов в месяц и сопроводительное письмо с кратким текстом - почему именно вы являетесь идеальным кандидатом.

Предпочтение кандидатам из Киева.

13 лет назад
demum
Глеб 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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