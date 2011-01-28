Программист 1С 8 с опытом (свободный график)

$250
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Программист 1С8

Обязанности:

Доработка программы под потребности компании, Изменение проводок в документах, добавление справочников, написание дополнительных отчетов и обработок. Обновление регламентированной отчетности Разработка новых конфигураций программы Поддержание в работоспособном состоянии действующих конфигураций,Консультация пользователей 1С8.

Требования:

Опыт работы с 1С8 (свыше 3 лет) желательно торговая компания

Знание компонент (вер. 8): Бухгалтерский учет, Управление

Условия:

Работа по совместительству, Раз в неделю в офисе + задания на дом

М. Автозаводская

З.п.договорная

Предпочтительно высылать резюме на емейл [email protected]

13 лет назад
stuffman
Виктор 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется программист для написания софта

    $500

    Требуется программист(желательно со знанием С++) на выполнение различных задач, написание софта под наши цели. Цена договорная на каждую работу. В основном софт будет делаться для работы на пакетном уровне с различными играми: Lineage 2, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • На удаленную работу Java-разработчик с опытом

    Иностранная компания ищет кандидатов на позицию J2ee разработчика с отличным знанием JSP. Заработная плата для опытных специалистов - от 2000 долларов США. Для мидл-уровня - по результатам собеседования. Требования: * Знание английского языка - не ниже технического * Опыт ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер проекта внедрения 1С8.0

    Муж. до 35 лет, высшее образование. Опыт работы от 3 лет. Обязателен опыт работы в проектах с продуктами 1С (в том числе и 1С 8). Обязанности: Работа по проекту внедрения единой информационной системы на ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • DELPHI-Мастер

    Необходим человек-мастер-делфи, злой гений который способен воплощать любые идеи! необходимо работать и дорабатывать программу, работающая с файлами. без вредных привычек, как то алкоголь. был негативный опыт. Нам нужен человек, который вольется в команду и будет работать не ради ...

    Delphi
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий .Net разработчик

    $250

    Старший .NET разработчик от 70 000 руб. Общие требования: •Высокие аналитические и коммуникационные способности •Уверенные знания ООП, принципов и паттернов проектирования •Высшее техническое образование •Не менее 2х лет опыта разработки крупных корпоративных приложений на платформе ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист (3D моделирование).

    Приглашаем к сотрудничеству на условиях удалённой занятости программиста, с опытом работы в области 3D моделирования. Кандидату необходимо предоставить ссылки на выполненые проекты. З\П - договорная.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Macintosh (на проект)

    $2500

    Компания "Ашманов и Партнеры" совместно с "Информатик" приглашают на проектную работу Програмиста Macintosh. Необходимые требования к профессионалу: * реальный опыт разработки/выпуска законченных приложений под Mac; * опыт использования Qt; ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист С++ на постоянную удаленку.

    $2500

    Требуется программист высокого уровня. Из общих требований - 5 лет работы с языком - опыт 100% удаленной работы Текущий проект - система статистики для проекта. Дальше будут другие проекты. Присылайте ваше резюме, желаемый оклад из расчета 160 часов в месяц и ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cпециалист в нейронных сетях

    Ищется грамотный специалист в нейронных сетях и базах данных и в покере, хорошо знающий программы на подобия STATISTICA,нужно взять все статистические данный с БД PostgreSQL (Holdem Manager) и на основе нейронных сетей проанализировать что можно ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист

    Нужен специалист С++,Qt4.x Требования: -опыт работы с Qt4.x и средствах Qt creator - умение статически собрать Qt - наличие windows/linux для тестирования -умение разбираться в чужом коде Оставляйте тут свои номера ICQ.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад