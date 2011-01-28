Программист 1С 8 с опытом (свободный график)

Требуется программист(желательно со знанием С++) на выполнение различных задач, написание софта под наши цели. Цена договорная на каждую работу. В основном софт будет делаться для работы на пакетном уровне с различными играми: Lineage 2, ...
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Программист 1С8
Обязанности:
Доработка программы под потребности компании, Изменение проводок в документах, добавление справочников, написание дополнительных отчетов и обработок. Обновление регламентированной отчетности Разработка новых конфигураций программы Поддержание в работоспособном состоянии действующих конфигураций,Консультация пользователей 1С8.
Требования:
Опыт работы с 1С8 (свыше 3 лет) желательно торговая компания
Знание компонент (вер. 8): Бухгалтерский учет, Управление
Условия:
Работа по совместительству, Раз в неделю в офисе + задания на дом
М. Автозаводская
З.п.договорная
Предпочтительно высылать резюме на емейл [email protected]
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