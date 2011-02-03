Требуется программист(желательно со знанием С++) на выполнение различных задач, написание софта под наши цели. Цена договорная на каждую работу. В основном софт будет делаться для работы на пакетном уровне с различными играми: Lineage 2, ...
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Для постоянного сотрудничества требуется программист .NET
Очень желательно знание:
— компонентов DevExpress;
— работа с базами данных и знание SQL;
— работа с компонентами для создания отчетов.
Работа удаленная, количество заказов большое.
Обязательно наличие реализованных проектов.
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