Программист .NET

Необходим человек-мастер-делфи, злой гений который способен воплощать любые идеи! необходимо работать и дорабатывать программу, работающая с файлами. без вредных привычек, как то алкоголь. был негативный опыт. Нам нужен человек, который вольется в команду и будет работать не ради ...