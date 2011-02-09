Срочно нужен кодер для разработки ПО.

$100
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Здравствуйте.

Срочно нужен кодер для разработки ПО для соц.сетей.

А именно: Вконтакте и Фейсбуке.

Более подробно при общении.

Прошу вас оставлять ваш контактный телефон для связи.

13 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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