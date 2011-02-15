Ответственный программист

В команду по развитию партнёрских программ (у нас свои партнёрские программы) требуется ответственный и трудолюбивый программист.

Требования :

1)Знание symfony framework на 5+

2)Знание php 5 ооп

3) Желание работать и зарабатывать

4) Быть в сети и доступным по мобильному телефону минимум с 10 до 20 по Московскому времени 5 дней в неделю

Мы предлагаем :

1) Стабильную заработную плату от 2000$ в мес

2)) Доброжелательный коллектив

3) Гибкий график

Прошу любителей халявы, лентяев и виртуалов не беспокоить ! С вопросами и пожеланиями вы можете обращаться в лс, icq указанную в профиле или на jabber : [email protected]