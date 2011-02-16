В команду по развитию партнёрских программ (у нас свои партнёрские программы) требуется ответственный и трудолюбивый программист. Требования : 1)Знание symfony framework на 5+ 2)Знание php 5 ооп 3) Желание работать и зарабатывать 4) Быть в сети и доступным по мобильному ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Группе компаний‚ производящих и реализующих системы спутникового мониторинга транспорта‚ а также датчики топлива‚ требуется программист микроконтроллеров.
Требования:
- Высшее техническое образование;
- Опыт работы от 3 лет;
- Опыт программирования микроконтроллеров;
- Знание языка С и опыт работы с PCAD;
- Знание английского языка на уровне чтения технической документации;
- Знание языка Delphi приветствуется;
- Опыт разработок для внедрения в производство будет преимуществом.
Обязанности:
- Разработка аналоговых и цифровых устройств ввода/вывода;
- Разработка вычислительных устройств на базе микроконтроллеров;
- Разработка ПО на языке С.
Условия:
- Оклад 30000-40000 рублей;
- Работа в офисе с 10 до 18;
- Официальное оформление по ТК РФ;
- Испытательный срок - 3 месяца.
Адрес: Санкт-Петербург, 5 мин. пешком от ст. м."Выборгская"
Пожалуйста, направляйте резюме на адрес ksenkuz(значок)yandex.ru
- Похожие заказы
- $2000Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Компания Informicus (http://www.informicus.ru/) набирает сотрудников на постоянную удаленную работу. Обязанности: * Разработка проектов на ASP.Net (ASP.NET MVC) с использованием Microsoft Framework.Net 4.0 и MS SQL 2008. * Написание Unit ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте. Срочно нужен кодер для разработки ПО для соц.сетей. А именно: Вконтакте и Фейсбуке. Более подробно при общении. Прошу вас оставлять ваш контактный телефон для связи.Закрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется программист .NET Очень желательно знание: — компонентов DevExpress; — работа с базами данных и знание SQL; — работа с компонентами для создания отчетов. Работа удаленная, количество заказов большое. Обязательно наличие реализованных проектов.Прикладное ПО17 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка функционала управляемого приложения платформе на 1С 8.2 Участие в разработке нетиповой конфигурации‚ автоматизирующей деятельность интернет оператора Разработка технических заданий Разработка модулей, отчетов Написание документации. Непосредственное общение с подразделениями Обеспечение обмена информацией с другими учетными ...Закрыт13 лет назад
- $250
Программист 1С8 Обязанности: Доработка программы под потребности компании, Изменение проводок в документах, добавление справочников, написание дополнительных отчетов и обработок. Обновление регламентированной отчетности Разработка новых конфигураций программы Поддержание в работоспособном состоянии действующих конфигураций,Консультация пользователей 1С8. Требования: Опыт работы с ...Закрыт13 лет назад
Иностранная компания ищет кандидатов на позицию J2ee разработчика с отличным знанием JSP. Заработная плата для опытных специалистов - от 2000 долларов США. Для мидл-уровня - по результатам собеседования. Требования: * Знание английского языка - не ниже технического * Опыт ...Закрыт13 лет назад
Муж. до 35 лет, высшее образование. Опыт работы от 3 лет. Обязателен опыт работы в проектах с продуктами 1С (в том числе и 1С 8). Обязанности: Работа по проекту внедрения единой информационной системы на ...Закрыт13 лет назад
Необходим человек-мастер-делфи, злой гений который способен воплощать любые идеи! необходимо работать и дорабатывать программу, работающая с файлами. без вредных привычек, как то алкоголь. был негативный опыт. Нам нужен человек, который вольется в команду и будет работать не ради ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Старший .NET разработчик от 70 000 руб. Общие требования: •Высокие аналитические и коммуникационные способности •Уверенные знания ООП, принципов и паттернов проектирования •Высшее техническое образование •Не менее 2х лет опыта разработки крупных корпоративных приложений на платформе ...Закрыт13 лет назад