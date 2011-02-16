Группе компаний‚ производящих и реализующих системы спутникового мониторинга транспорта‚ а также датчики топлива‚ требуется программист микроконтроллеров.

Требования:

- Высшее техническое образование;

- Опыт работы от 3 лет;

- Опыт программирования микроконтроллеров;

- Знание языка С и опыт работы с PCAD;

- Знание английского языка на уровне чтения технической документации;

- Знание языка Delphi приветствуется;

- Опыт разработок для внедрения в производство будет преимуществом.

Обязанности:

- Разработка аналоговых и цифровых устройств ввода/вывода;

- Разработка вычислительных устройств на базе микроконтроллеров;

- Разработка ПО на языке С.

Условия:

- Оклад 30000-40000 рублей;

- Работа в офисе с 10 до 18;

- Официальное оформление по ТК РФ;

- Испытательный срок - 3 месяца.

Адрес: Санкт-Петербург, 5 мин. пешком от ст. м."Выборгская"

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