Опытный 1C 8,2 программист

$1000
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Для долгосрочной работы, свободный, в скаипе с 10 до 19 по мск, опыт внедрения разработок по простому ТЗ, итеграция с саитом, парсинг саитов для 1с , обмен с 7,7, оплата за каждое тз отдельно, грамотный код и ответственность. Сжатые сроки. Недопустима передача проекта 3-им лицам на доработку.

13 лет назад
rrrer
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-1)
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