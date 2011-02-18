Опытный 1C 8,2 программист

Разработка Desktop Application для управления видеокамерой Требования: - Знание: C#, ООП - Опыт: С# (> 3 лет), разработка Desktop приложений (> 3 лет) - Языки: английский технический Занятость: - Полная (гибкий график) ...
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Для долгосрочной работы, свободный, в скаипе с 10 до 19 по мск, опыт внедрения разработок по простому ТЗ, итеграция с саитом, парсинг саитов для 1с , обмен с 7,7, оплата за каждое тз отдельно, грамотный код и ответственность. Сжатые сроки. Недопустима передача проекта 3-им лицам на доработку.
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