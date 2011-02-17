Требуется программист

В команду по развитию партнёрских программ (у нас свои партнёрские программы) требуется ответственный и трудолюбивый программист. Требования : 1)Знание symfony framework на 5+ 2)Знание php 5 ооп 3) Желание работать и зарабатывать 4) Быть в сети и доступным по мобильному ...