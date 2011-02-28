Требуется программист для разработки отчетов для CRM систем . Обязательные знания: - глубокое знание разработки CRM систем - знание генерации файлов сообщений (файлы RDLC) основанное на Базе данных SQL - ASP.NET, ADO.NET, SQL Server 2000/2005/2008, Transact - JavaScript, Ajax - C# - ...
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Компания «Kolo Global» - динамично развивающаяся компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения с ориентацией на западный рынок. На текущий момент компания «Kolo Global» является единственным официальным представителем ZeoBit (zeobit.com) в Украине.
В связи с расширением штата киевского офиса объявляется конкурс на должность «Middle/ Senior C++ developer»
График работы: полный восьмичасовой рабочий день. Сб, Вс – выходные
Оклад: по результатам собеседования
Основные обязанности:
Разработка приложений и сервисов, взаимодействие с драйверами, разработка интерфейса пользователя на MFC и Win API для ОС Windows XP, Vista, 7 (x86-x64)
Основные требования:
• Полное/неоконченное высшее;
• Опыт работы в области программирования – от 2-х лет;
• Владение C++, Win API, MFC на профессиональном уровне;
• Знание COM, ATL;
• Навыки написания многопоточных приложений;
• Опыт взаимодействия с драйверами – плюс;
• Опыт программирования под 64-х битные системы – плюс;
• Знание принципов внутренней организации ОС Windows XP-7;
• знание английского языка – уровень, достаточный для свободного понимания и написания технической документации;
• Навыки командной работы
Компания предлагает:
- оплачиваемые больничные и отпускные
- возможность личностного роста
- конкурентоспособную своевременную оплату труда
- комфортабельный офис (в т.ч. охраняемую стоянку и комнаты отдыха)
- лояльную корпоративную культуру (в т.ч. возможность корректировки графика для учащихся )
Пожалуйста, направляйте резюме по адресу :
[email protected] (контактное лицо – Наташа) с пометкой «Middle/ Senior C++ developer»
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