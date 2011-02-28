Middle/ Senior C++ developer

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Компания «Kolo Global» - динамично развивающаяся компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения с ориентацией на западный рынок. На текущий момент компания «Kolo Global» является единственным официальным представителем ZeoBit (zeobit.com) в Украине.

В связи с расширением штата киевского офиса объявляется конкурс на должность «Middle/ Senior C++ developer»

График работы: полный восьмичасовой рабочий день. Сб, Вс – выходные

Оклад: по результатам собеседования

Основные обязанности:

Разработка приложений и сервисов, взаимодействие с драйверами, разработка интерфейса пользователя на MFC и Win API для ОС Windows XP, Vista, 7 (x86-x64)

Основные требования:

• Полное/неоконченное высшее;

• Опыт работы в области программирования – от 2-х лет;

• Владение C++, Win API, MFC на профессиональном уровне;

• Знание COM, ATL;

• Навыки написания многопоточных приложений;

• Опыт взаимодействия с драйверами – плюс;

• Опыт программирования под 64-х битные системы – плюс;

• Знание принципов внутренней организации ОС Windows XP-7;

• знание английского языка – уровень, достаточный для свободного понимания и написания технической документации;

• Навыки командной работы

Компания предлагает:

- оплачиваемые больничные и отпускные

- возможность личностного роста

- конкурентоспособную своевременную оплату труда

- комфортабельный офис (в т.ч. охраняемую стоянку и комнаты отдыха)

- лояльную корпоративную культуру (в т.ч. возможность корректировки графика для учащихся )

Пожалуйста, направляйте резюме по адресу :

[email protected] (контактное лицо – Наташа) с пометкой «Middle/ Senior C++ developer»

13 лет назад
kologlobal
Наташа 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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