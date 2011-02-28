Middle/Senior Mac OS X developer

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Компания «Kolo Global» - динамично развивающаяся компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения с ориентацией на западный рынок. На текущий момент компания «Kolo Global» является единственным официальным представителем ZeoBit (zeobit.com) в Украине.

В связи с расширением штата киевского офиса объявляется конкурс на должность «Middle/Senior Mac OS X developer»

График работы: полный восьмичасовой рабочий день. Сб, Вс – выходные

Оклад: по результатам собеседования

Основные обязанности:

разработка приложений для Mac OS X

Основные требования:

- опыт работы в сфере программирования – не менее двух лет;

- высшее /неполное (последние курсы) высшее образование по заданной специальности;

- высокий уровень знаний по Objective C, C++;

- опыт разработки интерфейсов пользователя с использованием передовых технологий;

- знание внутренней организации принципов работы Mac OS X;

- владение английским языком – уровень, достаточный для свободного понимания и написания технической документации

Компания предлагает:

- оплачиваемые больничные и отпускные

- возможность личностного роста

- конкурентоспособную своевременную оплату труда

- комфортабельный офис (в т.ч. охраняемую стоянку и комнаты отдыха)

- лояльную корпоративную культуру (в т.ч. возможность корректировки графика для учащихся )

Пожалуйста, направляйте резюме по адресу :

[email protected] (контактное лицо – Наташа) с пометкой «Middle/Senior Mac OS X developer»

13 лет назад
kologlobal
Наташа 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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