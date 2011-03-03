Java/PHP программист Junior/Medium, Харьков

Требуется программист для разработки отчетов для CRM систем . Обязательные знания: - глубокое знание разработки CRM систем - знание генерации файлов сообщений (файлы RDLC) основанное на Базе данных SQL - ASP.NET, ADO.NET, SQL Server 2000/2005/2008, Transact - JavaScript, Ajax - C# - ...
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Нужен программист владеющий PHP и Java для работы в офисе, центр Харькова.
ЗП по результатам собеседования 800 - 2000
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