Программист Cи

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Требуется програмист для постояных задач по разработке парсеров логов, анализаторов IP для защиты от доса. Данные програмки будут стиоять на сервере UNIX (Freebsd)

Нужен человек с опытом програмирования на сях

Аськ 997544

13 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
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