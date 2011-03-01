Программист Cи

Требуется программист для разработки отчетов для CRM систем . Обязательные знания: - глубокое знание разработки CRM систем - знание генерации файлов сообщений (файлы RDLC) основанное на Базе данных SQL - ASP.NET, ADO.NET, SQL Server 2000/2005/2008, Transact - JavaScript, Ajax - C# - ...
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Требуется програмист для постояных задач по разработке парсеров логов, анализаторов IP для защиты от доса. Данные програмки будут стиоять на сервере UNIX (Freebsd)
Нужен человек с опытом програмирования на сях
Аськ 997544
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