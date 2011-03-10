Программист Delphi 7 с опытом работы с ВК-API.

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Ищу программиста на Delphi 7 с опытом работы с Вконтакте-АПИ.

Подробности проекта исполнителю.

Выбирать буду по портфолио :).

Delphi
13 лет назад
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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