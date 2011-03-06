Delphi (Java) программист на постоянку

Здравствуйте.

Требуется Delphi программист (1 штука) на 1 проект на постоянное сотрудничество.

Фрилансеры желающих работать с почасовой оплатой меня не интересует. Оплата строго по результату.

Условия:

- ОБЯЗАТЕЛЬНО уметь работать с MySQL – это основная база

- основное общение через чат-skype. (чат и голосовое общение в Skype разные вещи, просьба не путать) никаких ICQ и mail агентов и тому подобное

- в первый месяц хотелось бы, чтобы человек полностью посвятил свое время проекту, дальше возможно совместимость с другими проектами.

Требования к исполнителю:

- нужен в первую очередь человек желающий работать, а не урвать деньги по быстрому и не сдать работу.

- адекватный человек, без истерик (Под истерикой подразумевается следующее: это я не буду, это мне не нравится, тут у меня родня приехала, некогда, постоянный форс мажор и после, мол, войди в мое положение и так далее).

- человек должен быть морально готов в постоянным переделкам одного и того же из-за специфики проекта.

- знать, что такое кодировка UTF-8 и как с ней работать.

- иметь (или быстро сделать) собственную систему автообновлений приложения

- работать нужно в Delphi 2009 или 2010, рассматривается вариант на XE

- высокий online в сети (не реже нескольких часов в сутки).

- уровень требуемых знаний в Delphi не ниже среднего, где человек слаб помогу, научу.

- все исполнители автоматически отклоняются, если регистрация менее 7 дней в сервисе.

- все исполнители автоматически отклоняются, если регистрация в сервисе более одного года и нет ни одного положительного отзыва.

- исключением является, если вы работали в других сервисах и только начинаете карьеру в этом сервисе, либо другие «адекватные» объяснения почему быстрая регистрация и сразу в заявка в проекте.

- уметь разбираться в чужих API

Дополнительно:

- ТЗ нет - все задачи формируются на лету. У меня постоянный (ежедневный) online.

- задачи формирую практически всегда подробно

- по срокам всегда сможем договориться

- знания PHP будет преимуществом

- над проектом работает уже несколько человек

- быть готовым продемонстрировать свои приложения работы с БД + часть исходных кодов для определения стиля программирования.

- неоспоримым преимуществом будет, если человек согласится на участие в проекте на % отношениях.

- преимуществом будет знание как через Delphi работать с Word и Excel, основы HTML.

- отличное знание работы по FTP и HTTP протоколу

- основная работа ведется с в 18.00 (мск) до 24 (мск) и позже…

- в случае отказа исполнителя от работы в середине пути, другие работы поручаться не будут и выплаты не производятся.

- желающим писать можете писать в Skype: Zerohold.

- я в курсе текущих цен практически на все услуги поэтому, если вы хотите заработать деньги по легкому, - не получится. Чтобы зарабатывать, нужно работать!

- предупреждаю сразу, с начало будет тяжело

- первые два месяца активная фаза создания проектов, далее, как говорил выше, пассив

- при добавлении в skype просьба указывать ссылку на этот проект, чтобы я понимал о чем будет идти речь (в данный момент несколько проектов открыто на разных сервисах)

Вот как то так :)