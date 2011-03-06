Delphi (Java) программист на постоянку

Требуется программист для разработки отчетов для CRM систем . Обязательные знания: - глубокое знание разработки CRM систем - знание генерации файлов сообщений (файлы RDLC) основанное на Базе данных SQL - ASP.NET, ADO.NET, SQL Server 2000/2005/2008, Transact - JavaScript, Ajax - C# - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется Delphi программист (1 штука) на 1 проект на постоянное сотрудничество.
Фрилансеры желающих работать с почасовой оплатой меня не интересует. Оплата строго по результату.
Условия:
- ОБЯЗАТЕЛЬНО уметь работать с MySQL – это основная база
- основное общение через чат-skype. (чат и голосовое общение в Skype разные вещи, просьба не путать) никаких ICQ и mail агентов и тому подобное
- в первый месяц хотелось бы, чтобы человек полностью посвятил свое время проекту, дальше возможно совместимость с другими проектами.
Требования к исполнителю:
- нужен в первую очередь человек желающий работать, а не урвать деньги по быстрому и не сдать работу.
- адекватный человек, без истерик (Под истерикой подразумевается следующее: это я не буду, это мне не нравится, тут у меня родня приехала, некогда, постоянный форс мажор и после, мол, войди в мое положение и так далее).
- человек должен быть морально готов в постоянным переделкам одного и того же из-за специфики проекта.
- знать, что такое кодировка UTF-8 и как с ней работать.
- иметь (или быстро сделать) собственную систему автообновлений приложения
- работать нужно в Delphi 2009 или 2010, рассматривается вариант на XE
- высокий online в сети (не реже нескольких часов в сутки).
- уровень требуемых знаний в Delphi не ниже среднего, где человек слаб помогу, научу.
- все исполнители автоматически отклоняются, если регистрация менее 7 дней в сервисе.
- все исполнители автоматически отклоняются, если регистрация в сервисе более одного года и нет ни одного положительного отзыва.
- исключением является, если вы работали в других сервисах и только начинаете карьеру в этом сервисе, либо другие «адекватные» объяснения почему быстрая регистрация и сразу в заявка в проекте.
- уметь разбираться в чужих API
Дополнительно:
- ТЗ нет - все задачи формируются на лету. У меня постоянный (ежедневный) online.
- задачи формирую практически всегда подробно
- по срокам всегда сможем договориться
- знания PHP будет преимуществом
- над проектом работает уже несколько человек
- быть готовым продемонстрировать свои приложения работы с БД + часть исходных кодов для определения стиля программирования.
- неоспоримым преимуществом будет, если человек согласится на участие в проекте на % отношениях.
- преимуществом будет знание как через Delphi работать с Word и Excel, основы HTML.
- отличное знание работы по FTP и HTTP протоколу
- основная работа ведется с в 18.00 (мск) до 24 (мск) и позже…
- в случае отказа исполнителя от работы в середине пути, другие работы поручаться не будут и выплаты не производятся.
- желающим писать можете писать в Skype: Zerohold.
- я в курсе текущих цен практически на все услуги поэтому, если вы хотите заработать деньги по легкому, - не получится. Чтобы зарабатывать, нужно работать!
- предупреждаю сразу, с начало будет тяжело
- первые два месяца активная фаза создания проектов, далее, как говорил выше, пассив
- при добавлении в skype просьба указывать ссылку на этот проект, чтобы я понимал о чем будет идти речь (в данный момент несколько проектов открыто на разных сервисах)
Вот как то так :)
- Похожие заказы
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Нужен программист владеющий PHP и Java для работы в офисе, центр Харькова. ЗП по результатам собеседования 800 - 2000Закрыт13 лет назад
1С: Бухучет и Торговля (БИТ) «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) – официальный партнер фирмы «1С» с 1997 года, крупнейшая региональная сеть среди фирм-франчайзи 1С. Мы работаем в 30 городах трёх стран – России, Украины и ...Закрыт13 лет назад
Требуется програмист для постояных задач по разработке парсеров логов, анализаторов IP для защиты от доса. Данные програмки будут стиоять на сервере UNIX (Freebsd) Нужен человек с опытом програмирования на сях Аськ 997544Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть ряд задач по бухгалтерии 2.0. Планируется рост количества задач. Требуется в первую очередь грамотный методист по 1С:БП и бухучету. Интересует только Москва (желательно с переходом в штат при успешном сотрудничестве). Просьба указывать стоимость работы ...Закрыт13 лет назад
Компания «Kolo Global» - динамично развивающаяся компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения с ориентацией на западный рынок. На текущий момент компания «Kolo Global» является единственным официальным представителем ZeoBit (zeobit.com) в Украине. В связи с расширением штата ...Закрыт13 лет назад
Компания «Kolo Global» - динамично развивающаяся компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения с ориентацией на западный рынок. На текущий момент компания «Kolo Global» является единственным официальным представителем ZeoBit (zeobit.com) в Украине. В связи с расширением штата ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Для долгосрочной работы, свободный, в скаипе с 10 до 19 по мск, опыт внедрения разработок по простому ТЗ, итеграция с саитом, парсинг саитов для 1с , обмен с 7,7, оплата за каждое тз отдельно, грамотный ...Закрыт13 лет назад
Разработка Desktop Application для управления видеокамерой Требования: - Знание: C#, ООП - Опыт: С# (> 3 лет), разработка Desktop приложений (> 3 лет) - Языки: английский технический Занятость: - Полная (гибкий график) ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
На удаленную работу требуется программист Delphi. Оплата сдельная. Регулярные заказы.Прикладное ПО26 заявокЗакрыт13 лет назад